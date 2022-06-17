Цены на сезонные овощи снизились в Башкирии за неделю

Цены на сезонные овощи снизились в Башкирии за неделю
Цены на сезонные овощи снизились в Башкирии за неделю
Вчера, 10:50ОбществоАзамат НуховФото: Николай Русанов / 1MI
О снижении цен на ряд продовольственных товаров в республике сообщает Башкортостанстат

В период с 3 по 10 июня в республике фиксируется снижение стоимости на ряд продовольственных товаров, в числе которых такие овощи, как капуста, помидоры и огурцы. Статистические данные публикует Башкортостанстат.

Согласно данным аналитиков, стоимость белокочанной капусты за неделю снизилась на 8,9%, свежих огурцов — на 6,6%, помидоров — на 6,5%. При этом отмечается и рост цен на некоторые товарные категории. В их числе — детское питание — 2,9%, творог и шлифованный рис 2,2%.

Напомним, несколькими месяцами ранее на фоне подорожания белокочанной капусты в супермаркете одной из торговых сетей республики кочаны стали продавать разделенными на четверти и половины. Примечательно, что рост цен на овощ прокомментировал даже премьер-министр республики Андрей Назаров.

Также ранее Mkset прошелся по столичным супермаркетам с целью выяснить, как изменились цены за минувшие несколько месяцев. Наиболее существенное подорожание отмечается на непродовольственные товары, в числе которых косметика и бытовая химия, в то время, как борщевой набор подешевел.

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