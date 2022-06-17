Очередное ДТП со скорой помощью с включенными спецсигналами произошло в Уфе

В Уфе вновь зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи. Произошло оно сегодня, 17 июня утром на перекрестке улиц Калинина и Александра Невского в уфимской Черниковке.
По данным ведомства допустил столкновение водитель отечественного легкового автомобиля «Лада Ларгус», он ехал по улице Калинина и столкнулся с «Фордом» скоропомощников, которые ехали по улице Александра Невского с включенными спецсигналами. К счастью серьезно в данном происшествии никто не пострадал, а водитель Лагруса отделался лишь ушибами.
Напомним, не так давно ДТП с участием скорой помощи произошло в уфимском Сипайлово. Там иномарка врезалась в карету скорой помощи перевозившую ребенка. В данном происшествии пострадали и медики-скоропомощники и другие участники ДТП. Стоит отметить, что случаи дорожных происшествий со скорой стали происходить с тревожной регулярностью.