ПЦБК ежегодно высаживает на территории Прикамья около 2 млн хвойных деревьев

Каждый год группа предприятий «ПЦБК» проводит лесохозяйственную работу по охране, защите и воспроизводству деревьев на арендованных лесных участках. Компания высаживает примерно два миллиона саженцев.

Сотрудники ПЦБК присоединились к акции «Сад памяти» 13 мая. Мероприятие носит статус международного. Его приурочили ко Дню Победы в ВОВ, пишет properm.ru. На территории Осинского лесничества персонал ПЦБК вместе с арендаторами участков леса, учащимися, преподавателями и добровольцами высадил более 18 000 саженцев ели. Общая площадь посадок достигла 6,3 гектара. По словам директора Осинского лесничества Даниса Кутлаева, посадочный материал вырастили в местном питомнике — филиале Чайковского лесхоза. Учитель школы села Горы Оксана Драчёва участвовала в акции «Сад памяти» впервые. Для нее это было очень волнительно. Педагог сказала, что каждое дерево является памятью о погибших во время войны. Драчёва приехала на место с детьми из Горской основной школы. Подрастающее поколение должно помнить о подвиге солдат-победителей и вносить собственный вклад в озеленение Российской Федерации и Пермского края. ПЦБК своим участием в акции выражает дань уважения участникам Великой Отечественной войны. Предприятие заботится о сохранении природы. Из года в год на арендованных лесных участках в 10 лесничествах Пермского края компания восстанавливает лес на площади 2 300 гектаров. ПЦБК высаживает порядка двух миллионов саженцев хвойных пород. Кроме того, группа предприятий все время принимает участие во всероссийских акциях «Живи, лес!» и «День посадки леса». Она организует экологические субботники и воплощает в жизнь проект «Экодесант», который направлен на раздельный сбор мусора и экологическое просвещение граждан. ООО «Уралбумага» (входит в ГП «ПЦБК») — одно из крупнейших арендаторов леса в Осинском лесничестве. Работники компании участвуют в акции «Сад памяти» с 2020 года. Заместитель начальника организационно-административного отдела ГП «ПЦБК» Иван Полынский подчеркнул, что в рамках акции по всей РФ в 2022 году высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны. Предприятие является сторонником рационального лесопользования. Ради производства продукции заготавливается березовый баланс. Взамен специалисты высаживают ценные породы древесины, такие как ели и сосны. Представители ПЦБК за последние шесть лет провели лесовосстановительные работы на площади около 8 800 гектаров. Прикамье участвует в международной акции «Сад памяти» уже в третий раз. Так, в 2021 году в рамках весенней кампании в лесничествах высадили где-то 210 000 деревьев.

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