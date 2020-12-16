«Садовое кольцо» ищет способы изменить проект рядом с Кошкиным лесом

— Мы открыты для общения и ищем его, — поясняет девелопер. — На наш взгляд, постоянная коммуникация в поисках компромисса — это единственно правильный подход. «Садовое кольцо» на законных основаниях владеет участком рядом с Кошкиным лесом и как законный собственник рассматривает планы его застройки. Город обязал нас сделать парк и благоустроить лес — мы согласились с этим. Всё здесь прозрачно. Но мы понимаем, что стройка и благоустройство — вопросы, значимые для уфимцев, поэтому пошли на диалог с активистами, чтобы учесть интересы всех. И это невзирая на запущенную властями Уфы процедуру общественных обсуждений, ведь прямое общение и слушания дополняют друг друга. Чем больше вариантов коммуникации, тем лучше. И вот мы учитываем мнение людей, инициируем коррективы в проект и хотим их обсудить, а диалога не случается.