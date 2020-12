«Садовое кольцо» ищет способы изменить проект рядом с Кошкиным лесом

Компания «Садовое кольцо» запустила процесс внесения изменений в проект по застройке возле Кошкиного леса в Уфе. Как пояснил девелопер, это было сделано по просьбе активистов по итогам круглого стола в «Комсомольской правде Уфа» 3 декабря.

Идею изменений предстоит рассмотреть властям Уфы, поскольку финальное решение за ними. По Кошкиному лесу в Уфе договорились о создании рабочей группы. Что дальше? — По изначальному проекту предполагалось два детских сада — на 100 и 175 мест. Мы предлагаем пересмотреть концепцию: один из детских садов можно объединить со вторым, — пояснил Mkset представитель ГК «Садовое кольцо». — Соответственно, на освободившемся от застройки месте — на земельном участке площадью около 6000 квадратных метров, — можно организовать площадку для активных видов спорта. Запрос на такую площадку озвучивался активистами. Кроме того, и активисты, и жители Глумилино говорили, что в идеале нужно вовлечь в строительство как можно меньше территорий рядом с Кошкиным лесом. Это еще один довод для нас предложить новую концепцию. Реализовать изменение в проект на данном этапе достаточно сложно. Как бы то ни было, мы пытаемся. Поэтому уже подали соответствующие документы. Мы слышим людей и их пожелания. Итоговое решение должны принять власти Уфы. Напомним, возле Кошкиного леса планируется строительство жилого комплекса с детсадами и школой на тысячу мест. Прилегающие к лесу территории захламлены, а потому власти возложили на застройщика обязательство провести его благоустройство и создать на этом месте парк — стоимость этих работ девелопером оценивается в сумму свыше 100 миллионов рублей. Жители и экоактвисты выразили протест, беспокоясь из-за возможных экологических и социальных последствий. «Садовое кольцо» провело с ними встречу в формате круглого стола, чтобы обсудить их опасения, после чего было принято решение о создании рабочей группы по контролю за строительством и благоустройством Кошкиного леса, в которую войдут строители, эксперты, чиновники, жители Глумилино и активисты. 16 декабря должен был пройти вторый круглый стол, однако актвивисты отказались в нём участвовать до подведения итогов общественных слушаний по проекту. В «Садовом кольце» выразили сожаление, что диалога с активистами не состоялось, хотя прежде были достигнуты договоренности, что он будет постоянным в том или ином формате. Девелоперы ответили на вопросы о благоустройстве Кошкиного леса в Уфе — Мы открыты для общения и ищем его, — поясняет девелопер. — На наш взгляд, постоянная коммуникация в поисках компромисса — это единственно правильный подход. «Садовое кольцо» на законных основаниях владеет участком рядом с Кошкиным лесом и как законный собственник рассматривает планы его застройки. Город обязал нас сделать парк и благоустроить лес — мы согласились с этим. Всё здесь прозрачно. Но мы понимаем, что стройка и благоустройство — вопросы, значимые для уфимцев, поэтому пошли на диалог с активистами, чтобы учесть интересы всех. И это невзирая на запущенную властями Уфы процедуру общественных обсуждений, ведь прямое общение и слушания дополняют друг друга. Чем больше вариантов коммуникации, тем лучше. И вот мы учитываем мнение людей, инициируем коррективы в проект и хотим их обсудить, а диалога не случается.

