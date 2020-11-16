Стерлитамаку угрожает экологическая катастрофа

Стерлитамаку угрожает экологическая катастрофа

Вчера, 18:57ОбществоPhoto: pikist.com
В Стерлитамаке ухудшается экологическая ситуация: город накрывает пелена выбросов, в водоемах то и дело гибнет рыба.

Местные жители, а также эксперты и экологи уверены, что вред окружающей среде наносят заводы группы «ТАУ» – «Стерлитамакский нефтехимический завод» (СНХЗ) и «Синтез-Каучук», владельцами которых являются Иосиф Рутман и Дамир Мугинов.

Шламонакопитель, который предназначался для очистки сточных вод, в настоящий момент не используется, сообщает издание bash.news. Отходы нефтехимических предприятий СНХЗ и «Синтез-Каучук» поступают в очистные сооружения местного «Авангарда», которые не приспособлены для очистки отходов такого уровня, в частности хлоридов.

Местные жители взяли для анализа на пробу воду из реки Белой. Согласно результатам проведенного исследования, в образцах в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ.

“Рыба страдает. При этом она уже ненормальная, запах или размер не тот. Этому, я считаю, способствуют и выбросы в воду с промышленных предприятий. В итоге получается большая беда: происходит превращение пресноводной реки Белой в морскую”, - отметил Марс Сафаров, доктор химических наук.

Согласно оценкам экспертов, порядка 40 тысяч тонн опасных отходов складировали и продолжают вывозить на полигон «Михайловский». Помимо твердых отходов, на свалке есть целые озера жидких. До 2008 года именно сюда свозили вредные отходы с производства завода «Каучук». Хотя предприятие должно было рекультивировать этот полигон, но по факту свалка остается бесхозной.

Однако на предприятиях говорят, что с экологической ответственностью у них все в порядке. Один из работников “ТАУ” заверил журналистов, что за воздухом в рабочей зоне ведется жесткий контроль.

Комментарии владельцев предприятий получить не удалось. Один из них, Иосиф Рутман, находится в розыске, против него возбуждено уголовное дело.

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