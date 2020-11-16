Стерлитамаку угрожает экологическая катастрофа

Согласно оценкам экспертов, порядка 40 тысяч тонн опасных отходов складировали и продолжают вывозить на полигон «Михайловский». Помимо твердых отходов, на свалке есть целые озера жидких. До 2008 года именно сюда свозили вредные отходы с производства завода «Каучук». Хотя предприятие должно было рекультивировать этот полигон, но по факту свалка остается бесхозной.