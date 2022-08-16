Пермская ЦБК: В спортивном празднике в Голованове поучаствовали 300 человек

Пермская целлюлозно-бумажная компания в День физкультурника организовала семейно-спортивный праздник в Голованове “Территория бобра”. В мероприятии в этом году принимали участие порядка трехсот человек.

Мероприятие провели в Голованове на стадионе “Бумажник”, пишет properm.ru. В спортивных состязаниях принимали участие одиннадцать команд из взрослых и детей. Первый раз “Территория бобра” была проведена в 2011 году по инициативе Пермской целлюлозно-бумажной компании. Название мероприятия имеет свою историю: на пути к успеху ПЦБК на протяжении долгого времени сопровождает бобер Бумка, который является корпоративным талисманом предприятия. «Предприятие делает всё, чтобы спортивная инфраструктура в Голованове развивалась. В этом году продолжим сотрудничество с пермским хоккейным клубом «Молот», планируется участие нашей корпоративной команды по хоккею в городских соревнованиях», - отметил генеральный директор ПЦБК Юрий Марков. Для проведения семейно-спортивного праздника территорию стадиона разбили на разные площадки. Участникам предложили посоревноваться в передвижении “шагающей” конструкции с “пилотом” по заданному маршруту, размещении брусков на подвесном круге, строительстве башни из брусков, доставании шариков из бочки, заполненной водой. По словам одного из участников семейно-спортивного праздника Владимира Толмачева, он принимает участие в мероприятии ежегодно и в этом году впервые организаторы предложили такие сложные задания. Он отметил, что “Территория бобра” объединяет работников ПЦБК и жителей микрорайона Голованово. Для гостей, которые не принимали участия в спортивных соревнованиях, была организована работа различных интерактивных площадок. Для детей был создан городок Бобра, где провели детскую игровую программу с аттракционами, мастер-классами и танцами. Первое место в соревновательном этапе праздника заняла сборная команда ПЦБК под названием «12 бумажных чертят», второе – команда гофроцеха № 2, третье - команда «Микс». Также в профессиональный праздник были вручены подарки тренерскому составу ДК «Бумажник».

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