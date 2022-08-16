Пермская ЦБК: В спортивном празднике в Голованове поучаствовали 300 человек

Пермская ЦБК: В спортивном празднике в Голованове поучаствовали 300 человек
Пермская ЦБК: В спортивном празднике в Голованове поучаствовали 300 человек
Вчера, 14:27Общество
Пермская целлюлозно-бумажная компания  в День физкультурника организовала семейно-спортивный праздник в Голованове “Территория бобра”. В мероприятии в этом году принимали участие порядка трехсот человек.

Мероприятие провели в Голованове на стадионе “Бумажник”, пишет properm.ru. В спортивных состязаниях принимали участие одиннадцать команд из взрослых и детей. Первый раз “Территория бобра” была проведена в 2011 году по инициативе Пермской целлюлозно-бумажной компании. Название мероприятия имеет свою историю: на пути к успеху ПЦБК на протяжении долгого времени сопровождает бобер Бумка, который является корпоративным талисманом предприятия.

«Предприятие делает всё, чтобы спортивная инфраструктура в Голованове развивалась. В этом году продолжим сотрудничество с пермским хоккейным клубом «Молот», планируется участие нашей корпоративной команды по хоккею в городских соревнованиях», - отметил генеральный директор ПЦБК Юрий Марков.

Для проведения семейно-спортивного праздника территорию стадиона разбили на разные площадки. Участникам предложили посоревноваться в передвижении “шагающей” конструкции с “пилотом” по заданному маршруту, размещении брусков на подвесном круге, строительстве башни из брусков, доставании шариков из бочки, заполненной водой.

По словам одного из участников семейно-спортивного праздника Владимира Толмачева, он принимает участие в мероприятии ежегодно и в этом году впервые организаторы предложили такие сложные задания. Он отметил, что “Территория бобра” объединяет работников ПЦБК и жителей микрорайона Голованово.

Для гостей, которые не принимали участия в спортивных соревнованиях, была организована работа различных интерактивных площадок. Для детей был создан городок Бобра, где провели детскую игровую программу с аттракционами, мастер-классами и танцами.

Первое место в соревновательном этапе праздника заняла сборная команда ПЦБК под названием «12 бумажных чертят», второе – команда гофроцеха № 2, третье - команда «Микс». Также в профессиональный праздник были вручены подарки тренерскому составу ДК «Бумажник».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы