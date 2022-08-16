Банки стали присоединяться к новой системе банковских приложений для iOS

Сбер первым из крупных банков присоединился к новой программе мобильных приложений для банков от компании "Открытые ИТ-решения". Теперь владельцы устройств Apple, на которых еще не установлено приложение "СберБанк Онлайн", получают рекомендации скачать приложение, позволяющее осуществлять все привычные операции.

Представители Сбера сообщили, что самые популярные сервисы банка теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в App Store, передает 1prime.ru. Приложение от компании "Открытые ИТ-решения" предназначено для клиентов российских банков, которые пользуются смартфонами на платформе iOS. Теперь в App Store можно скачать новое мобильное приложение СБОЛ - "Система банковского обслуживания для людей", которое позволяет осуществлять онлайн-переводы и проводить привычные банковские операции. Отмечается, что приложение обладает высоким уровнем защиты и абсолютно безопасно в использовании. Эксперт банковского рынка Андрей Бархота сказал, что в стране стали реже оформлять новые карточные продукты, в связи с чем операционные банковские риски могли превратиться в риск ликвидности. Однако возвращение возможности скачивать мобильные приложения банков привычным путем позволяет вернуть клиентам прежнее удобство и функциональность. "Использование Сбером этих возможностей имеет принципиальное значение, так как его мобильные сервисы являются наиболее популярными в стране, равно как и карточные продукты и счета, в том числе в рамках зарплатных проектов", — заключил он.

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