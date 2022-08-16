Банки стали присоединяться к новой системе банковских приложений для iOS

Представители Сбера сообщили, что самые популярные сервисы банка теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в App Store, передает 1prime.ru.
Приложение от компании "Открытые ИТ-решения" предназначено для клиентов российских банков, которые пользуются смартфонами на платформе iOS. Теперь в App Store можно скачать новое мобильное приложение СБОЛ - "Система банковского обслуживания для людей", которое позволяет осуществлять онлайн-переводы и проводить привычные банковские операции. Отмечается, что приложение обладает высоким уровнем защиты и абсолютно безопасно в использовании.
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота сказал, что в стране стали реже оформлять новые карточные продукты, в связи с чем операционные банковские риски могли превратиться в риск ликвидности.
Однако возвращение возможности скачивать мобильные приложения банков привычным путем позволяет вернуть клиентам прежнее удобство и функциональность.
"Использование Сбером этих возможностей имеет принципиальное значение, так как его мобильные сервисы являются наиболее популярными в стране, равно как и карточные продукты и счета, в том числе в рамках зарплатных проектов", — заключил он.