На конференции изучили поддержку репродуктивного здоровья населения Хабаровского края

На конференции изучили поддержку репродуктивного здоровья населения Хабаровского края
На конференции изучили поддержку репродуктивного здоровья населения Хабаровского края
Вчера, 12:28ОбществоФото: pxhere.com
В ходе VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» провели панельную сессию на тему «Поддержка репродуктивного здоровья: цели, перспективы». Спикеры изучали вопросы, связанные с реализацией пилотных программ по репродуктивному здоровью на территории Хабаровского края.

Из комментариев первого заместителя гендиректора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвиры Нургалиевой следует, что национальный проект «Репродуктивное здоровье» начали реализовывать в этом году в шести субъектах РФ. Об этом пишет transsibinfo.com.

Доклад на тему «Установки на рождаемость и факторы принятия решения о рождении ребенка, актуальные запросы и потребности семей с детьми» подготовила для выступления на панельной сессии советник главы ВЦИОМ Елена Михайлова.

Она проинформировала об итогах исследований, свидетельствующих о том, что с возрастом у женщин репродуктивного возраста желание иметь трех и более детей нарастает. Установки на многодетность декларируют, по словам Михайловой, 37 процентов россиянок из возрастной категории от 18 до 45 лет. Идея многодетности в настоящее время весьма популярна, а следовательно, можно смело говорить о наличии потенциала демографического роста, констатировала официальный представитель ВЦИОМ.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин, в свою очередь, рассказал об их репродуктивном поведении и здоровье в демографической перспективе страны.

Член-корреспондент РАН указал на прогноз, озвученный недавно Росстатом: к 2036 году мужчин в России станет меньше на 5,5 миллиона. Именно по этой причине деятельность, направленная на сохранение репродуктивного здоровья нации, обладает для нашей страны стратегически важным значением, подчеркнул эксперт.

«Отдельное внимание в работе по этому направлению необходимо уделять первичной и вторичной профилактике, в том числе санитарно-просветительской работе, выявлению групп риска и работе по их предотвращению, раннему выявлению заболеваний, - заявил Аполихин. - Необходимо минимизировать поведенческие факторы риска – вредные привычки, гиподинамичный образ жизни, ранние половые связи, снизить социальный стресс. В первую очередь следует бороться не с болезнями, а с девиантным поведением как взрослых, так и детей».

Следует отметить, что в 2022 году седьмая Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» прошла сразу в двух российских субъектах – это Республика Саха (Якутия) и Приморский край. Оператором выступал Фонд Росконгресс.

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