В Башкирии за неделю подешевели некоторые социально значимые продукты

В Башкирии за неделю подешевели некоторые социально значимые продукты
В Башкирии за неделю подешевели некоторые социально значимые продукты
Вчера, 15:14ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В цене упали капуста, огурцы, помидоры и картофель. Однако подорожали хлеб, творог, детское пиатание, морковь, рыба и колбаса, сообщает Башстат.

В Башкирии за неделю упали в цене некоторые социально значимые продукты. Так, согласно данным Башстата, подешевела капуста и если в конце мая она стоила 67 рублей, то в июне средняя стоимость составляет около 53 рублей.

В связи с тем, что наступает сезон свежих овощей дешевеют огурцы — килограмм обойдется в 64,5 рубля, помидоры — 122 рубля, картофель — 61 рубль.

Кроме того, подешевели, но менее чем на 1%, молоко, свинина и курятина, сосиски, макаронные изделия и конфеты, бананы, сыры.

Тем временем, хлеб подорожал на 0,2%, килограмм творога подорожал на 2,2% и средняя цена составляет 375 рублей, консервы для детского питания — на 2,9%. Килограмм моркови жителям Башкирии обойдется в 65,4 рубля — цена выросла на 1,9%, а стоимость рыбы и вареной колбасы — на 0,6%

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