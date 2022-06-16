В Башкирии за неделю подешевели некоторые социально значимые продукты

В Башкирии за неделю упали в цене некоторые социально значимые продукты. Так, согласно данным Башстата, подешевела капуста и если в конце мая она стоила 67 рублей, то в июне средняя стоимость составляет около 53 рублей.
В связи с тем, что наступает сезон свежих овощей дешевеют огурцы — килограмм обойдется в 64,5 рубля, помидоры — 122 рубля, картофель — 61 рубль.
Кроме того, подешевели, но менее чем на 1%, молоко, свинина и курятина, сосиски, макаронные изделия и конфеты, бананы, сыры.
Тем временем, хлеб подорожал на 0,2%, килограмм творога подорожал на 2,2% и средняя цена составляет 375 рублей, консервы для детского питания — на 2,9%. Килограмм моркови жителям Башкирии обойдется в 65,4 рубля — цена выросла на 1,9%, а стоимость рыбы и вареной колбасы — на 0,6%