«Норникель» консультируется с общественностью по проекту в Мурманской области

В ходе встречи менеджер «Норникеля» заверил, что увеличение объемов сырья и продукции не повлияет на движение в центре Харьявалты. Кроме того, проект не скажется отрицательно на состоянии региональных водоемов. Выбросы и уровень шума в направлении населенного пункта не увеличатся.