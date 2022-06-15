В Уфе на скамью подсудимых отправится мошенник, похитивший более 266 миллионов рублей

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, обвиняемые действовали в период с 2016 по 2019 год. В этот период они заключали с гражданами договоры по оказанию консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая со своей стороны многократно увеличить размер сумм, внесенных потерпевшими. Сообщается, что размер сумм мог варьироваться от 30 тысяч до четырёх миллионов рублей.