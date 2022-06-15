В Уфе на скамью подсудимых отправится мошенник, похитивший более 266 миллионов рублей

В Уфе на скамью подсудимых отправится мошенник, похитивший более 266 миллионов рублей
В Уфе на скамью подсудимых отправится мошенник, похитивший более 266 миллионов рублей
Вчера, 12:41ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Мужчина с сообщниками похитили свыше 266 миллионов рублей у пятисот граждан, сообщает прокуратура Башкирии

В Уфе на скамью подсудимых отправится мошенник, участвовавший в преступном сообществе, своими действиями нанёсшем гражданам республики материальный ущерб более 266 миллионов рублей. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба республиканская прокуратура.

По версии следствия, в 2016 году мужчина занимался предоставлением гражданам услуг по организации торгов на электронном рынке «Форекс». Мошеннику удалось вовлечь в свою деятельность более 30 граждан, в числе которых был и обвиняемый. Примечательно, что свою деятельность участники преступного сообщества осуществляли на территории разных городов, не имея при этом лицензии на совершение операций «Форекс».

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, обвиняемые действовали в период с 2016 по 2019 год. В этот период они заключали с гражданами договоры по оказанию консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая со своей стороны многократно увеличить размер сумм, внесенных потерпевшими. Сообщается, что размер сумм мог варьироваться от 30 тысяч до четырёх миллионов рублей.

Торги на электронном рынке по факту не проводились. Денежные средства переводились на подконтрольные мошенникам счета, которыми те впоследствии распоряжались по своему усмотрению. Всего от действий злоумышленников пострадали свыше пятисот человек. Сумма. похищенная злоумышленниками, превышает 266 миллионов рублей.

Сообщается, что обвиняемый свою вину в содеянном признал. Ведётся расследование по уголовному делу в отношении его сообщников. Было изъято более 56 миллионов рублей, на имущество обвиняемых, стоимостью более восьми миллионов, был наложен арест.

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