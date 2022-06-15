В Башкирии ищут защитника информационной инфраструктуры от атак за 6 миллионов рублей

В Башкирии ищут защитника информационной инфраструктуры от атак за 6 миллионов рублей
В Башкирии ищут защитника информационной инфраструктуры от атак за 6 миллионов рублей
Вчера, 19:55ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Разыскивается подрядчик который обезопасит критическую информационную инфраструктуру республики, следует из аукциона размещенного на сайте госзакупок 15 июня.

Чуть более 6 миллионов рублей — такова начальная, она же максимальная стоимость контракта на услуги в области защиты информации. Поиск подрядчика, который защитит критически важную информационную инфраструктуру республики от разного рода атак и при необходимости ликвидирует их последствия был начат сегодня, вместе с размещением тендера. Заявки от желающих стать надежным защитником информации для минцифры принимать будут до 23 июня. Итоги аукциона подведут 27 июня.

В задачи будущего подрядчика будет входить и мониторинг и предупреждение атак и ликвидация их последствий, если атаку все-таки не удастся предотвратить. берегать фирме победителю придется важнейшую информационную структуру республики, как ее республиканские сети, так и уфимские.

Список требований к подрядчику весьма обширный, первым пунктом проходит наличие лицензии и/или выписки из реестра лицензий ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и это только один пункт.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине в России и в Башкирии участились случаи разного рода информационных атак как на государственные сайты и ресурсы (буквально накануне были недоступны сайты судов в том числе и в Башкирии), так и на СМИ, как частные так и государственные. Не так давно, 6 июня, был атакован и сайт Курултая Башкирии.

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