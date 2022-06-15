Инвестсовет при Минеевой обсудил привлечение бизнеса к процессам техразвития

Инвестсовет при Минеевой обсудил привлечение бизнеса к процессам техразвития
Инвестсовет при Минеевой обсудил привлечение бизнеса к процессам техразвития
Вчера, 19:50Общество
В первый день Петербургского международного экономического форума пятнадцатого июня прошло расширенное заседание Инвестиционного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Татьяне Минеевой. Заседание состоялось уже второй раз.

По сообщению издания vostokmedia.com, местом проведения заседания стал Таврический дворец. В мероприятии принимали участие члены инвестиционного совета и предприниматели, которые традиционно участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, а также представители органов исполнительной власти Москвы и Санкт-Петербурга: министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов; депутат Заксобрания Петербурга Дмитрий Панов; бизнес-омбудсмен СПб Александр Абросимов; председатель Российско-Арабского делового совета Татьяна Гвилава; замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Эмиль Петросян; президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Ранее федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов провел мониторинг бизнеса, результаты которого показали, что более восьмидесяти четырех процентов представителей бизнеса ощущают на себе действие антироссийских санкций. В мониторинге участвовали свыше сорока трех тысяч респондентов, среди которых руководители и собственники предприятий.

На заседании инвестсовета основной темой стало вовлечение предпринимателей в процессы технологического развития Российской Федерации, а также импортозамещение, стимулирование вложений в новые направления.

Открыла мероприятие столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. По ее словам, в настоящее время необходимо рассматривать вопросы развития государства в условиях антироссийских санкций. В рамках ПМЭФ органы власти, представители бизнеса и инвестсообщества совместно составят дорожную карту по мерам противостояния антироссийской санкционной политике. Карта будет основана на предложениях предпринимателей.

Отметим, что инвестиционный совет является частью экосистемы уполномоченного и включает восемьдесят семь представителей московских отделений общероссийских объединений предпринимателей, общественных организаций, работающих в сфере защиты прав и законных интересов бизнеса. Также в инвестсовет входят главы организаций, которые проводят активную инвестиционную деятельность. Члены совета подготовили свыше пятнадцати предложений по улучшению условий работы инвесторов.

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