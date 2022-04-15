Стоимость горячего питания в школах Башкирии может повысится к сентябрю

Стоимость горячего питания в школах Башкирии может повысится к сентябрю
Стоимость горячего питания в школах Башкирии может повысится к сентябрю
Вчера, 17:53ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В начале этого года в регионе прошла индексация стоимости горячего питания в школах для «льготников». Премьер-министр Башкирии тем временем заверил, что в текущем учебном году стоимость питания повышаться не будет, сообщили на заседании комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания РБ.

На заседании комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания Башкирии депутаты подняли тему стоимости горячего питания в школах. Отметим, что в начале 2022 года горчее питания для льготной категории детей было проиндексировано и на данный момент в начальных классах завтрак и обед стоит 59,76 и 67,12 рубля соответственно. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей в первую смену питание предоставляется бесплатно до 67,21 рублей, а для второй смены — до 77,54 рублей.

Так, на заседании заявили, что основываясь на информации премьера Башкирии Андрея Назарова, увеличение стоимости школьного питания в текущем учебном году не планируется.

— Руководитель правительства заверил, чтос учётом сэкономленных средств в период пандемии коронавируса цены и рацион до конца этого учебного года удастся сохранить, — приводит слова председателя Комитета Раиля Асадуллина издание «Башинформ».

Кроме того, члены комитета отметили, что на федеральном уровне обсуждается вопрос о выделении дополнительного финансирования на данные цели к сентябрю 2022 года.

Напомним, что в марте этого года более 60 учеников села Киргиз-Мияки отправились после обеда в школьной столовой. После чего в школе Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование и по предварительным данным пищевую инфекцию вызвал норовирус. Так, СК Башкирии по данному факту начал проверку, а деятельность предприятия, которое на аутсорсинге обеспечивало питанием учеников — приостановлена.

К слову, за день до инцидента глава региона на своей странице в социальных сетях рассказал, что практику Башкирии по организации школьного питания признали лучшей среди еще 63 субъектов РФ. В комментариях тем временем родители массово жаловались на качество питания.

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