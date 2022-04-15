Поставщики требуют ускорить оплату товаров от розничных магазинов

Отмечается, что при отсутствии таких требований ритейл может оплатить полученную заранее продукцию и через месяц. Как указал Гордеев, сегодня поставщики жалуются на проблемы с логистикой, подорожанием оборотных средств и на многое другое. Поэтому сегодня производителям нужно получать деньги раньше, чтобы иметь возможность пополнить оборотные средства.