«Норникель» открыл вакансии для жителей Уфы

Центр подбора персонала компании «Норникель» открылся в ТЦ «Планета» в Уфе. Теперь жители башкирской столицы прямо в торговом центре смогут узнать об открытых вакансиях, отправить резюме и пообщаться с представителем компании.

Уфимский центр, расположенный в виде «острова» в торговом центре, не первый, открытый в таком формате: такие уже работают в Норильске и Орске. Они неплохо себя зарекомендовали и смогли привлечь на работу более двух тысяч сотрудников, рассказали представители «Норникеля». По словам директора центра кадрового сопровождения Заполярного филиала компании «Норникель» Оксаны Новиковой, соискателям гораздо проще, быстрее и комфортнее прийти в центр, не отрываясь от своих привычных дел, чем разбираться в информационном потоке и искать что-то стоящее. Начальник отдела подбора персонала Заполярного филиала компании «Норникель» Маргарита Казакова рассказала, что компания заботится о кандидатах ещё до трудоустройства. Она отметила, что людям не нужно идти в бизнес-центр в неудобное время и подстраиваться под тайминг работодателя. Всю необходимую информацию об открытых вакансиях и зарплате можно узнать, прогуливаясь по торговому центру и совершая покупки. На открытии нового центра представители «Норникеля» рассказали, что на предприятиях в Норильске открыты более пяти тысяч новых вакансий. Это инженерные, рабочие должности, водители, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, горнорабочие, аппаратчики, технологи. Отмечается, что рост числа вакансий связан с реализацией «Норникелем» крупных проектов модернизации производства и строительством новых мощностей. Представители компании заявили, что заинтересованы в привлечении лучших специалистов в Норильск для реализации крупных промышленных инвестиционных проектов, и жители Башкирии смогут участвовать в них. Что же ждет будущих сотрудников в «Норникеле»? Работа в финансово стабильной компании с высоким социальным статусом, комфортные условия проживания, хорошая зарплата, расширенный ДМС, оплата санаторно-курортного лечения в лучших санаториях России. Также предприятие оплачивает ежегодный проезд в отпуск для сотрудников, работающих на предприятиях, и членов их семей. «Без преувеличения можно сказать, что „Норникель“ предоставляет лучший социальный пакет для сотрудников в своей отрасли», — сказала Оксана Новикова. В свою очередь Маргарита Казакова отметила, что предприятие готово рассматривать всех профессионалов: как рабочих, так и людей с высшим образованием и опытом работы на инженерных и руководящих позициях. Она также заявила, что многие открытые вакансии допускают возможность прохождения обучения. «Мы готовы рассматривать кандидатов без опыта работы или тех, кто хочет сменить сферу деятельности. Студенты или выпускники средних и высших учебных заведений также могут найти у нас работу по душе», — резюмировала она.

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