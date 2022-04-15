Глава СК Башкирии рассказал о деле против застройщика «Госстрой»

Для того чтобы выяснить это исследования проводят с участием экономистов и бухгалтеров, вместе они и выяснят, куда же делись миллиарды рублей дольщиков. К слову о дольщиках, их Чернятьев поспешил успокоить и даже обнадежить. По его словам уголовное дело не повлияет на скорость строительства их домов.