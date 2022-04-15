Глава СК Башкирии рассказал о деле против застройщика «Госстрой»

Не так давно, 25 марта силовики задержали руководителя фирмы-застройщика «Госстрой», бывшего депутата горсовета Уфы от партии ЛДПР Кирилла Бадикова. Скандальный бизнесмен был оставлен под стражей, а в отношении него было возбуждено уголовное дело, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Громкое дело, которое интересно всем, но особенно волнует огромное количество обманутых дольщиков «Госстроя», на вчерашней пресс-конференции прокомментировал руководитель регионального следкома Денис Чернятьев. Он рассказал о том, что проводится работа, но уточнил, что схема у «Госстроя» была завуалирована, поэтому следствию предстоит большая работа, а именно установить на строительство ли тратились средства или же на иные цели.
Для того чтобы выяснить это исследования проводят с участием экономистов и бухгалтеров, вместе они и выяснят, куда же делись миллиарды рублей дольщиков. К слову о дольщиках, их Чернятьев поспешил успокоить и даже обнадежить. По его словам уголовное дело не повлияет на скорость строительства их домов.
Однако уголовные дела не являются решением всех проблем, посему Чернятьев дал рекомендации тем, кто планирует покупку жилья. Среди советов главы регионального СК оказалось изучение репутации застройщика и не соблазняться на стоимость ниже чем в среднем на рынке.