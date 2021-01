Четверо арестовано. В Уфе задерживают возможных участников конфликта в Кармаскалах

Сегодня, 15 января, четверым предполагаемым участникам конфликта в Кармаскалах избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца. Остальные 10 задержанных были отпущены, сообщили собственные источники Mkset в силовых структурах.

По словам источника, в правоохранительных органах считают, что задержанные М.Шарафутдинов, И.Кинисаров, Р.Абкадиров и Р.Аманов являются организаторами сбора молодых людей приехавших в Кармаскалы вечером 7 ноября 2020 года и в последствии задержанные сотрудниками ЦПЭ МВД. Также по имеющейся информации во время обысков у них были найдены два обреза, самодельный пистолет, патроны и банка с пороха. Ранее появившуюся информацию о проведении жестких задержаний минувшей ночью в Уфе источник не подтвердил. В МВД по республике Башкортостан по прежнему воздерживаются от официальных комментариев. В отношении активистов были возбуждены уголовные дела по по ст. 30, ч.2 ст. 213 УК РФ («хулиганство с применением оружия»; до семи лет лишения свободы), ч.1 ст. 222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»; до трех лет лишения свободы). Так же изуччается возможность возбуждения еще одного уголовного дела по ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»; до шести лет лишения свободы). Так же, по словам источника изучаются сборы средств объявленные в поддержку арестованных «на предмет финансирования экстремистской деятельности». Так телеграм-канал "Куштау on-line" ранее объявивший о соборе средств в поддержку арестованых, заявил о блокировке банковской карты, на которую предлагалось отправлять денежные средства. Напомним, во время расследования уголовного дела в отношении Айрата Дильмухаметова, УФСБ по республике Башкортостан провели обыск и допросили 59-летнюю жительницу Уфы, которая оказывала материальную помощь семье башкирского активиста Айрата Дильмухаметова. По данным «Эхо-Москвы» сотрудники силового ведомства «отрабатывали список жертвователей» перечислявших деньги на банковскую карту матери Айрата Дильмухаметова.

