В Башкирии дорожают огурцы и сосиски

В Башкирии, по данным Башстата на 8 июля, средняя стоимость сосисок и сарделек поднялась на 3% и составляет 415,53 рубля за один килограмм. Кроме того, в цене выросли огурцы, репчатый лук и пшено — на 2,8%, 2,7% и 1,7% соответственно. Так, килограмм огурцов обойдется жителям региона в 81,96 рубля, а лук и пшено в 45,35 и 61,79 рубля. На 1,4% поднялась средняя стоимость молока, теперь она составляет 81,03 рубля.