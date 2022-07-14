В Башкирии дорожают огурцы и сосиски

В Башкирии дорожают огурцы и сосиски
В Башкирии дорожают огурцы и сосиски
Вчера, 19:37ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
За первую неделю июля подорожали сосиски, сардельки, пшено, лук и молоко. Однако некоторые товары напротив в цене упали, сообщает Башстат.

В Башкирии, по данным Башстата на 8 июля, средняя стоимость сосисок и сарделек поднялась на 3% и составляет 415,53 рубля за один килограмм. Кроме того, в цене выросли огурцы, репчатый лук и пшено — на 2,8%, 2,7% и 1,7% соответственно. Так, килограмм огурцов обойдется жителям региона в 81,96 рубля, а лук и пшено в 45,35 и 61,79 рубля. На 1,4% поднялась средняя стоимость молока, теперь она составляет 81,03 рубля.

Однако ряд сезонных товаров напротив — подешевел. В частности, капуста подешевела на 14,7%, а картофель на 8,4%, их стоимость за один килограмм составила 27,91 и 47,55 рубля соответственно. Также аналитики сообщают о снижении цен на помидоры (-5,8%) и яблоки (-3,5%).

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