В Башкирии 120 собак и кошек выселят из нелегального приюта по решению суда

В Башкирии 120 собак и кошек выселят из нелегального приюта по решению суда
В Башкирии 120 собак и кошек выселят из нелегального приюта по решению суда
Вчера, 11:09ОбществоАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Постановление о выселении животных из признанного нелегальным приюта активистки Альбины Долматовой было вынесено Благоварским районным судом

В Башкирии из приюта «Белый кот» в селе Мирный выселят 120 собак и кошек. Соответствующее решение вынес суд Благоварского района.

По решению суда, собственник помещения Павел Кузнецов и арендатор Альбина Долматова в течение трёх месяцев будут обязаны перевезти подопечных приюта в пункты временного размещения. При этом отмечается, что удовлетворена была только часть исковых требований. Так, исковые требования включали в себя признание незаконной деятельности по организации и содержанию приюта в жилом доме.

Напомним, что ранее жители села неоднократно жаловались на приют, расположившийся по соседству. По их словам, им приходится терпеть постоянный шум и лай собак, а также невыносимый запах в воздухе.

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