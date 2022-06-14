Глава РЭО Буцаев: Изношенные шины и стеклобой пойдут на производство асфальта

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, ее результатом станет использование 40% строительных и прочих видов отходов при возведении дорожного покрытия.
Как заявил Буцаев, в дорожном строительстве используются огромные объемы природных ресурсов, и, чтобы сократить это потребление, нужно заменить часть их на сырье из вторичных ресурсов. Он отметил важность того, чтобы при этом сохранились эксплуатационные и экологические характеристики дорог, передает iz.ru.
Исходя из зарубежного опыта, использование от 80% до 90% вторичных ресурсов вполне возможно. Например, в Индии при помощи утилизированных пластиковых отходов проложили свыше 30 тыс. километров дорог. Этот опыт учитывают в РЭО.
Буцаев уверен, что применение строительных и других отходов в дорожном строительстве поможет открытию новых производств и созданию дополнительных рабочих мест. Одним из основных ресурсов является вторичный щебень, который используют для отсыпки дорог временных или с невысокой нагрузкой. Вторичный щебень можно получить из бывшего в употреблении красного кирпича, цементобетона и даже из стеклобоя. Также используются переработанные автошины.
По словам Буцаева, из покрышек можно получить резиновый гранулят, который в свою очередь можно использовать в качестве модификатора асфальтобетона. На основе этого продукта в России уложено около 15 миллионов кв. метров дорог, причем и федерального, и регионального значения. В качестве примера Буцаев привел трассы, находящиеся в ведомстве ГК «Автодор». Это Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), М11, М4.