Глава РЭО Буцаев: Изношенные шины и стеклобой пойдут на производство асфальта

По словам Буцаева, из покрышек можно получить резиновый гранулят, который в свою очередь можно использовать в качестве модификатора асфальтобетона. На основе этого продукта в России уложено около 15 миллионов кв. метров дорог, причем и федерального, и регионального значения. В качестве примера Буцаев привел трассы, находящиеся в ведомстве ГК «Автодор». Это Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), М11, М4.