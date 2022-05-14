На субботник РЭО в усадьбе «Демьяново» пришли 300 волонтеров от «Зеленого Десанта»

14 мая 2022 года всероссийский субботник акции «Зеленый десант» в усадьбе «Демьяново» в Клину Московской области привлек эковолонтеров на флагманское мероприятие, прошедшее при поддержке Российского экологического оператора. В целом акция охватит 40 регионов России и соберет более двух тысяч участников.

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что Российский экологический оператор никогда не забывает о важной составляющей в формировании новой культуры потребления. Этой составляющей Буцаев считает волонтерское движение, сообщает 360tv.ru. По его мнению, экоактивисты ответственны за создание особой экологической мотивации у граждан и представителей местных властей. Подмосковье — один из лидеров волонтерского движения в стране, и поэтому акция в усадьбе Демьяново стала флагманской. Устроители акции с удовлетворением отметили: число регионов, желающих стать частью проекта «Зеленый десант», неуклонно растет. По мнению Буцаева, «Зеленый десант» оказался прекрасной возможностью популяризировать в обществе новые экологические правила, систему раздельного сбора бытовых отходов и в целом деятельность эковолонтеров. «Демьяново», историческая часть усадьбы Танеева (XIII–XIX вв.), входит в состав Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского. В ходе мероприятий «Зеленого десанта» участники акции организовали уборку как внутри здания, так и на прилегающих территориях. Дополнительно на субботнике прошли просветительские мероприятия: эстафета #экоГТО, выставка «Демьяновские этюды XXI века». В рамках акции работала полевая кухня. Лучшие волонтеры получили в награду сувениры. Рассказывая о проведенной акции, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко отметила, что хотя экология и климат не имеют границ и политических предпочтений, они влияют на качество жизни каждого жителя Земли. Потому так радостно видеть волонтеров, принимающих участие в решении экологических проблем, и осознавать: число неравнодушных растет с каждым годом. Напомним: субботники «Зеленого десанта» проходят при поддержке волонтеров движения «Делай!» под руководством Российского экологического оператора. Условия акции актуальны до 25 мая 2022 года. Подробнее о субботниках можно узнать в специальном разделе на сайте РЭО.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter