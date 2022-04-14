В Ставрополе ученые из СКФУ создали нейросетевую систему для диагностики рака кожи

В Ставрополе ученые из СКФУ создали нейросетевую систему для диагностики рака кожи
В Ставрополе ученые из СКФУ создали нейросетевую систему для диагностики рака кожи
Вчера, 14:17Общество
Отечественные ученые разработали нейросетевую систему, которая позволяет распознавать пигментные поражения на коже. Создатели инновационной системы - математики из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

По словам ученых, новая система позволит определить пигментные поражения кожи 10 диагностических категорий. Точность системы будет выше, по сравнению с аналогами, пишет newstracker.ru.

При использовании системы изображения будут предварительно обрабатываться. Основана методика на анализе дерматологических данных пациента. Так, она изучает, как расположен пигмент, а также учитывает, какого пола пациент, сколько ему лет и прочие параметры.

По словам Павла Ляхова, кандидата физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой математического моделирования СКФУ, классификация становится точнее за счет использования различных данных при формировании интеллектуальных диагностических систем и поддержки принятия решений специалистов, врачей, клиницистов. Ляхов считает, что это достигается благодаря поиску взаимосвязей между метаданными статистики и визуальными объектами исследований.

Стоит отметить, что новая система может выявлять поражения до 10 видов. Это невус, солнечное лентиго, дерматофиброма, разные типы кератоза, меланома и прочие злокачественные кожные новообразования. Так, самый высокий показатель анализа составил 83,6%, что намного больше визуального осмотра врачами-дерматологами, ставящими диагноз.

По заявлению ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, искусственный интеллект, на котором основана автоматизированная система анализа данных пациента, может повысить точность постановки диагноза.

Беспалов подчеркнул: новая система сведет воздействие человеческого фактора к минимуму, поможет принимать врачебные решения и сделает шире возможности раннего диагностирования рака кожи. Ректор вуза также выразил уверенность в том, что данное исследование станет научным заделом для применения данной системы в медицине.

В планах ученых вуза - разработка мобильного приложения на базе новой системы. У пользователя будет возможность самостоятельно себя проверить на наличие такого рода новообразований и быстро обратиться к врачу, если потребуется. Математики также собираются проверить другие свои идеи для последующего использования системы в разных медицинских сферах.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы