В Башкирии прикрыли бизнес по торговле паленым алкоголем в двух регионах

В Башкирии правоохранители пресекли производство и последующую реализацию контрафактного алкоголя, который умельцы производили из некой спиртосодержащей жидкости, а затем разливали по бутылкам и реализовывали как крепкий алкоголь. Известно, что потенциально опасный и точно законный товар продавали не только в Башкирии, но и в соседней Оренбургской области.