В Башкирии прикрыли бизнес по торговле паленым алкоголем в двух регионах

В Башкирии прикрыли бизнес по торговле паленым алкоголем в двух регионах
В Башкирии прикрыли бизнес по торговле паленым алкоголем в двух регионах
Сегодня, 15:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В ходе оперативных действий было обнаружено 6,5 тысяч литров опасной продукции размещенной в 14 точках, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк 13 сентября.

В Башкирии правоохранители пресекли производство и последующую реализацию контрафактного алкоголя, который умельцы производили из некой спиртосодержащей жидкости, а затем разливали по бутылкам и реализовывали как крепкий алкоголь. Известно, что потенциально опасный и точно законный товар продавали не только в Башкирии, но и в соседней Оренбургской области.

Известно, что «бизнес» по производству «алкоголя» из жидкости, в составе которой присутствует спирт, существовал в 2021 года. Неизвестно каковы были объемы такого производства, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вышли на точки по 14 адресам, где в общей сложности было обнаружено 6,5 тысяч литров зелья.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 статьи 171.1 и ч. 1 171.3 УК РФ уже возбуждено, двое фигурантов заключены под стражу, троим же избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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