Лидер движения «Ветераны России» из Башкирии требует «мобилизовать» Сергея Шнурова

Сергея Шнурова Ильдар Резяпов назвал «хайпожором и матершинником» и выразил надежду на то, что певец «больше не выйдет сухим из воды» на сайте ООД «Ветераны России» 11 сентября.

По мнению уроженца башкирского города Стерлитамак и лидера ООД «Ветераны России» Ильдара Резяпова недавний концерт группы «Ленинград» и собственно одиозного исполнителя Сергея Шнурова совпавший по датам с празднованием Днем города Москвы был ничем иным как «спланированной культурной и информационной диверсией». В тексте заявления на сайте общественного движения авторы недоумевают как можно материться со сцены в нелегкие времена и вообще веселиться, «когда Восток Украины горит в огне». Ильдару Резяпову особенно не понравилось исполнение на концерте в Москве песни о «сгоревшей Москве». В вышеупомянутой песне по мнению господина Резяпова «четко обозначено, как ненавидеть Москву и чего желать людям в регионах». Общественный деятель сообщил, что уже от имени организации обратился с требованием проверить деятельность артиста и его команды в Генпрокуратуру и Следком. Также он требует наказать артиста, а уже после наказания «мобилизовать провокатора в первых рядах на фронт». Напомним, прежние обращения в Генпрокуратуру Ильдара Резяпова имели фееричный и что немаловажно, молниеносный успех, мартовская блокировка радиостанции «Эхо Москвы» осуществлялась как раз таки по заявлению «Ветеранов России». * радиостанция «Эхо Москвы» заблокирована на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.

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