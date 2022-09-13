Лидер движения «Ветераны России» из Башкирии требует «мобилизовать» Сергея Шнурова

Лидер движения «Ветераны России» из Башкирии требует «мобилизовать» Сергея Шнурова
Лидер движения «Ветераны России» из Башкирии требует «мобилизовать» Сергея Шнурова
Сегодня, 15:12ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Сергея Шнурова Ильдар Резяпов назвал «хайпожором и матершинником» и выразил надежду на то, что певец «больше не выйдет сухим из воды» на сайте ООД «Ветераны России» 11 сентября.

По мнению уроженца башкирского города Стерлитамак и лидера ООД «Ветераны России» Ильдара Резяпова недавний концерт группы «Ленинград» и собственно одиозного исполнителя Сергея Шнурова совпавший по датам с празднованием Днем города Москвы был ничем иным как «спланированной культурной и информационной диверсией». В тексте заявления на сайте общественного движения авторы недоумевают как можно материться со сцены в нелегкие времена и вообще веселиться, «когда Восток Украины горит в огне».

Ильдару Резяпову особенно не понравилось исполнение на концерте в Москве песни о «сгоревшей Москве». В вышеупомянутой песне по мнению господина Резяпова «четко обозначено, как ненавидеть Москву и чего желать людям в регионах».

Общественный деятель сообщил, что уже от имени организации обратился с требованием проверить деятельность артиста и его команды в Генпрокуратуру и Следком. Также он требует наказать артиста, а уже после наказания «мобилизовать провокатора в первых рядах на фронт».

Напомним, прежние обращения в Генпрокуратуру Ильдара Резяпова имели фееричный и что немаловажно, молниеносный успех, мартовская блокировка радиостанции «Эхо Москвы» осуществлялась как раз таки по заявлению «Ветеранов России».

* радиостанция «Эхо Москвы» заблокирована на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.

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