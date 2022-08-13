Ксения Собчак опубликовала клич о помощи школе в Башкирии, где не хватает учебников

Ксения Собчак опубликовала клич о помощи школе в Башкирии, где не хватает учебников
Ксения Собчак опубликовала клич о помощи школе в Башкирии, где не хватает учебников
Вчера, 17:28ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
С журналисткой скриншотами с сообщениями от педагога о том, что в нынешнем году учебники у детей будут в pdf-формате, поделились родители, а она в свою очередь с широкой общественностью 13 августа.

Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале неоднозначное сообщение о том, что в одной из Стерлитамакских школ классная руководительница огорошила родителей тем, что печатных учебников по всем предметам шестиклассникам в нынешнем году может не хватить печатных учебников.

Фото:тг-канал "Кровавая барыня"

По словам педагога, которые публикует Ксения Собчак, учебники обязательно будут, но позже. Ориентировочно во втором полугодии.

— В связи с этим, учитель просит родителей поискать нужные учебники от старших детей — вдруг остались — пишет журналистка в своем телеграм-канале.

Также не остаюсь в стороне, прилагаю фото требуемых учебников, поможем школярам, раз уж Министерство образования РБ не может.Ксения Собчак

С началом рабочей недели Mkset направит соответствующий запрос в министерство науки и образования Башкирии.

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