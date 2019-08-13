Вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку на Камчатке

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На Камчатке 13 августа совершил жёсткую посадку вертолет Ми-8.
На его борту находились 25 пассажиров, сообщает газета «Известия».
Посадку вертолет совершил на территории Кроноцкого заповедника. Уже известно, что он перевозил туристов. Отмечается, что один из них получил перелом ноги.
Сам вертолет получил повреждение в области хвостовой части.
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