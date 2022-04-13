В Башкирии за год скончалось более 200 детей возрасте до одного года

В Башкирии за год скончалось более 200 детей возрасте до одного года
В Башкирии за год скончалось более 200 детей возрасте до одного года
Вчера, 10:00ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Количество младенческих смертей в прошлом 2021 году составило 220, что на 17 детей меньше в сравнении с 2020 годом, сообщает уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.

В Башкирии за прошлой 2021 год скончалось 220 детей в возрасте до одного года. Об этом сообщила уполномощенная по права ребенка в республике Ольга Панчихина. Согласно представленным данным, младенческая смерть в сравнении с 2019 и 2020 года — снизилась. В частности, в 2019 году скончалось 256 детей, а в 2020 — 237 детей.

Между тем, количество детского населения в республике также сокращается, если в 2020 году показатель составлял 912 337 детей, то в прошлом году уже 907 950 детей. Отметим, что за 2021 год в регионе родилось 39 333 ребенка.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы