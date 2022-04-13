В Башкирии за год скончалось более 200 детей возрасте до одного года

Количество младенческих смертей в прошлом 2021 году составило 220, что на 17 детей меньше в сравнении с 2020 годом, сообщает уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.

В Башкирии за прошлой 2021 год скончалось 220 детей в возрасте до одного года. Об этом сообщила уполномощенная по права ребенка в республике Ольга Панчихина. Согласно представленным данным, младенческая смерть в сравнении с 2019 и 2020 года — снизилась. В частности, в 2019 году скончалось 256 детей, а в 2020 — 237 детей. Между тем, количество детского населения в республике также сокращается, если в 2020 году показатель составлял 912 337 детей, то в прошлом году уже 907 950 детей. Отметим, что за 2021 год в регионе родилось 39 333 ребенка.

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