В Башкирии за десять лет число детей-инвалидов увеличилось более чем на 4 тысячи

По данным на 2021 год в Башкирии более 18 тысяч детей были признаны инвалидами, что почти на одну тысячу больше, чем в 2020 году, сообщает уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.

В Башкирии за последние десять лет количество детей-инвалидов увеличилось почти на 4 тысячи. Так, в 2012 году инвалидами были признаны 14 518 детей, а в 2021 — 18 590 детей. Кроме того, с 2020 года количество детей-инвалидов увеличилось почти на одну тысячу. Как отмечает уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина, наибольшее количество детей — 817 или 42,1% — имеет болезни нервной системы, далее — 247 или 12,7% — психические расстройства и расстройства поведения, врожденные аномалии развития, деформации и хромосомные нарушения имеются у 236 детей. Кроме того, отмечается, что орфанные заболевания обнаружены у 242 детей.

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