В Башкирии стали существенно меньше умирать и рожать

В Башкирии стали существенно меньше умирать и рожать
В Башкирии стали существенно меньше умирать и рожать
Сегодня, 12:09ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Данные о количестве смертей и родов в регионе за первые семь месяцев 2022 года опубликовал Росстат 9 сентября.

Федеральное статистическое ведомство публикует данные за нынешний год о количестве родов и смертей в республике, а также о естественной убыли населения.

Исходя из данных Росстата в Башкирии и рожать детей и умирать стали существенно меньше чем в пандемийном 2021 году. Так за первые 7 месяцев 2022 года в Башкирии умерло на 12,8% меньше жителей, чем с января по июль 2021, 29 355 человек против 33 429. Весьма существенно, на 27,1% сократился такой важный показатель как младенческая смертность. С января по июль 2022 года в Башкирии умерло 102 младенца (детей в возрасте до 1 года), тогда как в прошлом году за этот же период времени умерло 140 малышей.

Рожать, однако, в Башкирии тоже стали несколько меньше, чем в прошлом году. Показатель снизился всего на 7,7%, если в прошлом году с января по июль в регионе родилось 22 779 малышей, то в 2022 году этот показатель снизился — 21 021 малыш появился на свет в указанном периоде нынешнего года.

Естественная убыль населения в Башкирии также снизилась и составила 8 334 человек, тогда как в минувшем 2021-м году убыль населения из Башкирии составляла 10 650 человек.

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