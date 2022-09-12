Начала работать новая электронная торговая площадка РЭО в сфере обращения с ТКО

Новая площадка по торговле вторсырьём и другими активами сферы обращения с ТКО запущена Российским экологическим оператором. Новый ресурс поможет продавать вторичное сырье, а также выполнять нормативы по утилизации и переработке отходов, в том числе в рамках системы расширенной ответственности производителя.

Отмечается, что для работы на новой площадке потребуется пройти серьезную верификацию. Например, утилизаторам понадобится зарегистрироваться в специальном реестре РОП и подтвердить наличие необходимых для данной работы мощностей, пишет ТАСС. Руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что новая площадка — не просто биржа для продажи вторсырья. Это важный инструмент, который приближает вход в экономику замкнутого цикла, для нее характерно использование всех видов отходов. Кроме этого, площадка позволит вести контроль за отходами от момента образования до переработки или утилизации. Площадка — это несколько ресурсов, объединённых в единую систему. Один из них помогает найти нужные лоты, на втором осуществляются сделки по продаже или покупке вторсырья, третья локация посвящена сделкам по утилизации мусора, на четвёртой проводятся аукционы, пятая подтверждает исполнение сделок и так далее. Сообщается, что площадка уже работает. Здесь заключаются сделки и проводятся аукционы как закрытые, так и открытые. Уже можно также подать заявку на получение займа, страховые и лизинговые услуги, транспортировку ТКО и не только. Следует отметить и то, что новая торговая площадка полезна не только коммерческим, но и государственным структурам. Последние с её помощью смогут быстро получать отчёты по сделкам и по другим направлениям, в том числе финансовым. Также им будут доступны аналитические материалы по местам возникновения отходов, их переработке и применению вторсырья.

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