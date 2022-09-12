Хабирову рассказали о победе «Единой России» на Едином дне голосования в Башкирии

Сообщил Урал Кильсенбаев и о том, что вчера, в Единый день голосования 11 сентября в республике в 25 муниципальных районах и городских округах прошла 31 избирательная кампания в ходе которых был замещен 61 мандат на основных и дополнительных выборах.