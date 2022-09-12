Депутаты Башкирии продлят пенсионерам компенсацию взносов за капремонт до 2024 года

Депутаты Башкирии продлят пенсионерам компенсацию взносов за капремонт до 2024 года
Депутаты Башкирии продлят пенсионерам компенсацию взносов за капремонт до 2024 года
Сегодня, 14:38ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Законопроект о льготах по платежам за капремонт Курултай планирует принять в сентября, сообщает пресс-служба заксобрания.

Известно, что проект закона был одобрен комитетом Госсобрания по жилищной политике инфраструктурному развитию. Кроме того, было рекомендовано принять закон в окончательном чтении на ближайшем пленарном заседании законодательного собрания Башкирии.

Как уточняет спикер парламента Константин Толкачев, законопроект предлагает продлить льготу, согласно которой собственники квартир в МКД старше 70 лет получают компенсацию за взнос на капитальный ремонт в размере 50% от суммы, 100% компенсация полагается гражданам старше 80 лет. Подчеркивается, что рассчитывать на льготу могут неработающие пенсионеры, которые проживают либо отдельно, либо в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или инвалидов I–II группы.

На реализацию законопроекта из региональной казны запланировано 40,3 миллиона рублей и 44,9 миллиона рублей на 2023 и 2024 года соответственно.

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