Стоимость набора школьника в этом году в Башкирии выросла на 18%

Стоимость набора школьника в этом году в Башкирии выросла на 18%
Стоимость набора школьника в этом году в Башкирии выросла на 18%
Вчера, 19:32ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Данные о стоимости товаров для школьников публикует Башкортостанстат

В этом году жителям республики собрать ребёнка в школу обойдётся в среднем на 15–18% дороже по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Башкортостанстат.

Так, согласно данным аналитиков, собрать комплект из школьной формы и канцелярских принадлежностей для мальчика в этом году стало 18,2% дороже в этом году, чем в предыдущем, аналогичный школьный набор для девочек подорожал в среднем на 15,4%.

По приблизительным оценкам специалистов, в 17,1 тыс. руб. в среднем обойдётся собрать несколько комплектов одежды и обуви для мальчиков. В вышеуказанную сумму входят две пары брюк, три сорочки, джемпер, костюм, две футболки, а также обувь: летние туфли, ботинки, кроссовки и пять пар носков. Одежда и обувь для девочек обойдётся жителям Башкирии дороже — примерно в 21,9 тыс. руб. Сюда входят два платья и юбки, три блузки, пуловер, спортивный костюм, две футболки, три пары обуви, аналогичные тем, что уже были заявлены у мальчиков, а также пять пар носков и три пары колготок

Напомним, ранее в региональной прокуратуре заявили о том, что жители республики могут сообщить о неправомерно завышенных ценах на товары, необходимые школьникам в новом учебном году, — школьную форму и канцелярские принадлежности. Сообщается, что инициированные ведомством мероприятия будут направлены на то, чтобы выявить и пресечь выявленные в ходе проверок нарушения законодательства по части ценообразования на товары вышеназванных категорий.

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