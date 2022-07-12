В Башкирии принудительно госпитализировали женщину с опасным заразным заболеванием

В Башкирии принудительно госпитализировали женщину с опасным заразным заболеванием
В Башкирии принудительно госпитализировали женщину с опасным заразным заболеванием
Вчера, 11:23ОбществоИрина ДеревянчукФото: discover24.ru/wp-content
В туберкулезный диспансер женщину смогли отправить только с помощью прокуратуры и приставов, сообщила пресс-служба ФССП 12 июля.

Вероятный очаг распространения туберкулеза в лице 35-летней женщины, которая злостно игнорировала медобследование и лечение от данной крайне заразной и опасной болезни, удалось с помощью прокуратуры ликвидировать судебным приставам.

Жительница Ермекеевского района принудительно по решению суда была госпитализирована в Октябрьский филиал противотуберкулезного диспансера, где ей предстоит и обследование и лечение. В суд с исковым заявлением о необходимости принудительного лечения обратились представители прокуратуры, суд требование надзорного органа удовлетворил. Дело оставалось лишь за приставами, которые исполнили производство в отношении опасной для населения гражданки.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы