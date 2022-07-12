Пермская ЦБК выпустила в Камское водохранилище 6,5 тыс. мальков стерляди

В 2022 году предприятие реконструировало выпускной коллектор сточных вод с очистных сооружений ПЦБК. Росрыболовство рекомендовало восполнить биологические ресурсы Камского водохранилища. Особая комиссия выбрала стерлядь. Это популярный вид рыбы для выпуска в озера, реки и пруды Пермского края. Стерлядь занесена в Красную книгу Российской Федерации. Об этом информирует properm.ru.
Молодняк стерляди по заявке предприятия вырастили в специализированном крестьянско-фермерском хозяйстве (КФК) — ООО «РК-Аква». Генеральный директор компании Евгений Генсон сказал, что в КФХ мальков растили до трёхмесячного возраста. Вес особей составил от шести до восьми граммов.
По словам советника генерального директора ГП «ПЦБК» Владимира Новикова, компания является социально ориентированным предприятием. Она уделяет повышенное внимание экологии, в частности вопросам повышения биологического разнообразия в водоемах Пермского края. Предприятие активно участвует в программе по выпуску в реки региона разных видов рыб. На протяжении последних двух лет ПЦБК выпускало мальков белого амура в Суксунский пруд. В 2022 году Росрыболовство и научный институт определили выпустить стерлядь в Каму.
Председатель Добрянского районного общества охотников и рыболовов Егор Полин назвал выпуск краснокнижной стерляди в Камское водохранилище важным событием.
Полин отметил, что в прошлом осетровые виды рыб часто заходили на нерест в верховья Камы, однако после возведения гидроэлектростанции в Волжско-Каспийском и Камском бассейнах нерестовый ход у рыбы нарушился. Сегодня в Пермском крае специалисты прилагают усилия для восполнения популяции осетров. Так, стерляди стало в реках гораздо больше. Безусловно, важно, чтобы рыба дорастала до пяти-шестилетнего возраста и приносила потомство.
Через пару лет выпущенные мальки достигнут своего промыслового размера. Они станут более 40 сантиметров в длину и наберут вес до двух килограммов. Стерлядь живет до 30 лет.
Отметим, что в прошлом и позапрошлом годах представители ПЦБК выпустили в Суксунский пруд около 7000 мальков белого амура. Компания продолжает активно участвовать в национальном проекте «Экология».