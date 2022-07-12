График выплат пособий и компенсаций жителям Башкирии в июле

Социальная поддержка населения Башкирии обнародовала график выплат пособий и компенсаций на июль 2022 года. Речь идет о перечислениях средств через кредитные организации: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «РосгосстрахБанк», ПАО «Почта Банк», ПАО «ИнвестКапиталБанк», ПАО «ГазпромБанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк».
Так, 8 июля должны были поступить выплаты по следующим пособиям:
12 июля денежные средства поступят по пособиям:
Далее, в среду 13 июля жители должны будут получить компенсацию и пособие по:
В среду 14 июля поступят ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа инвалидов, ветеранов РФ, граждан, подвергшихся воздействию радиации, выплачиваемые за счет средств Федерального бюджета.
Что касается поступлений по другим мерам соцподдержки, которые назначаются филиалами ГКУ РЦСПН (Республиканский центр социальной поддержки населения — прим. ред.), а также выплаты гражданам на счет в других банках ожидаются с 12 июля.