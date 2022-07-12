График выплат пособий и компенсаций жителям Башкирии в июле

График выплат пособий и компенсаций жителям Башкирии в июле
График выплат пособий и компенсаций жителям Башкирии в июле
Вчера, 10:07ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Выплаты начинаются с 8 июля, сообщает соцподдержка населения Башкирии.

Социальная поддержка населения Башкирии обнародовала график выплат пособий и компенсаций на июль 2022 года. Речь идет о перечислениях средств через кредитные организации: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «РосгосстрахБанк», ПАО «Почта Банк», ПАО «ИнвестКапиталБанк», ПАО «ГазпромБанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк».

Так, 8 июля должны были поступить выплаты по следующим пособиям:

  • Пособия семьям, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств Регионального бюджета (ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом; ежемесячное детское пособие семьям, в которых одновременно родились двое и более детей; ежемесячное специальное социальное пособие имеющим детей семьям студентов и аспирантов; пособие на диет.питание малоимущим учащимся);
  • Пособия отдельным категориям граждан, выплачиваемые за счет средств Регионального бюджета (доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы РБ, должности государственной гражданской службы РБ, государственные должности РБ);
  • Компенсации отдельным категориям граждан, выплачиваемые за счет средств Регионального бюджета (доплата к пенсии; ежемесячная компенсационная выплата специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках РБ, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг).

12 июля денежные средства поступят по пособиям:

  • Пособия семьям, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств Федерального бюджета (ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; ЕДВ на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно; ЕДВ на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно);
  • Пособия иным гражданам, выплачиваемые за счет средств Федерального бюджета (адресная социальная помощь на основании социального контракта (АСПК)).

Далее, в среду 13 июля жители должны будут получить компенсацию и пособие по:

  • Компенсации отдельным категориям граждан, выплачиваемые за счет средств Федерального бюджета (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме);
  • Пособия гражданам пожилого возраста, выплачиваемые за счет средств Регионального бюджета (ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, имеющим удостоверение, имеющим продолжительный стаж работы, и ежемесячная денежная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг труженикам тыла, реабилитированным лицам).

В среду 14 июля поступят ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа инвалидов, ветеранов РФ, граждан, подвергшихся воздействию радиации, выплачиваемые за счет средств Федерального бюджета.

Что касается поступлений по другим мерам соцподдержки, которые назначаются филиалами ГКУ РЦСПН (Республиканский центр социальной поддержки населения — прим. ред.), а также выплаты гражданам на счет в других банках ожидаются с 12 июля.

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