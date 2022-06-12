Рестораны «Макдоналдс» в Башкирии планируют открыть в июне

Рестораны «Макдоналдс» в Башкирии планируют открыть в июне
Рестораны «Макдоналдс» в Башкирии планируют открыть в июне
Вчера, 14:22ОбществоНаталья БалыковаФото: скриншот видео телеканала UTV
Теперь они будут работать под вывеской «Вкусно и точка». Об этом сообщил гендиректор новой сети Олег Пароев на пресс-конференции в честь открытия первого ресторана в Москве.

Уже завтра в стране откроются первые 50 ресторанов быстрого питания, а до конца месяца будут работать порядка 200, сообщает РБК.

Ранее стало известно об уходе американского бренда из России. Свою торговую сеть компания продала российскому бизнесмену Александру Говору, который и ранее владел франшизами ресторана. При этом продолжать работу он сможет лишь под новым брендом. Некоторый позиции, четко ассоциирующиеся с «Макдоналдсом», также должны были исчезнуть из меню.

В настоящее время ссылка на сайт американского производителя пересылает на ресурс новой компании, где размещено скорректированное меню. Так, вместо «Биг Мака», в нем появился «Гранд», а вместо «Макфлури» — карамельное мороженое.

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