В Башкирии ветераны боевых действий смогут бесплатно пользоваться платными парковками

Напомним, что власти планируют ввести плату за парковки с 1 июня этого года. Отмечалось, что пока проект будет запущен в пилотном режиме, в частности, платные парковки будут организованы на территории квартала, ограниченного Заки Валиди, Аксакова, Революционной, Айской и Воровского. Известно, что организовано будет более 3,5 тысячи парковочных мест.