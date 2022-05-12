В Башкирии ветераны боевых действий смогут бесплатно пользоваться платными парковками

В Башкирии ветераны боевых действий смогут бесплатно пользоваться платными парковками
В Башкирии ветераны боевых действий смогут бесплатно пользоваться платными парковками
Вчера, 16:15ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Закон о бесплатной парковки для ветеранов боевых действий планируют принять депутаты Башкирии, сообщает пресс-служба Курултая.

В Башкирии ветеранам боевых действий, в том числе и участникам военной спецоперации на Украине, предоставят бесплатный доступ на платные парковочные места. Соответствующий закон хотят принять депутаты Башкирии. Как отмечается пресс-служба Курултая, на данный момент данным правом обладают граждане с инвалидностью, ветераны ВОВ, многодетные семья и водители электромобилей.

Отмечается, что основная цель закона о платных парковках — разгрузка делового центра Уфы. Так, в председатель парламента подчеркнул, пока администрация города решает вопросы по созданию инфраструктуры, в Госсобрании занимаются «совершенствованием закона».

Напомним, что власти планируют ввести плату за парковки с 1 июня этого года. Отмечалось, что пока проект будет запущен в пилотном режиме, в частности, платные парковки будут организованы на территории квартала, ограниченного Заки Валиди, Аксакова, Революционной, Айской и Воровского. Известно, что организовано будет более 3,5 тысячи парковочных мест.

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