Власти рассказали, как Башкирия связана с космосом

О том, как башкирский мёд и Красноусольский санаторий связаны с покорением космоса расскзаал в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров

По всей стране 12 апреля отмечается день космонавтики. О том, как связана памятная дата с Башкирией рассказал в сосцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров. По словам чиновника, именно уроженец Уфы Николай Пенкин в звании командира звена первого Чкаловского авиационного училища в свое время обучал Юрия Гагарина управлению самолетом МИГ-15. Также Назаров называет имя Урала Султанова, установившего 10 мировых авиационных рекордов, а также участвовавший в проведении испытаний космического корабля самолётного типа «Буран». На этом, однако, по словам премьер-министра, связь Башкирии с космосом не заканчивается. Так, многие уроженцы республики проходили военную службу на космодроме «Байконур», а некоторые из санаториев Башкирии, среди которых Красноусольский, рекомендованы космонавтам для прохождения реабилитации поле полетов. Не забыл упомянуть чиновник и башкирский мед, который входит в рацион питания членов международных космических станций, а также главный хоккейный клуб республики «Салават Юлаев», в своё время завоевавший главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина. УМПО и Авиационный университет также не остались без внимания. Так, по словам Назарова, предприятие уже в течение долгих лет успешно демонстрирует свои технологии на международных выставках. Говоря же про УГАТУ, Назаров упомянул проводимые в стенах университета исследования, посвященные космосу, а также разработанный здесь микро-спутник «УГАТУSAT», с помощью которого можно прогнозировать паводки, метеорологические изменения и контролировать экологическую ситуацию.

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