С 1 мая сотрудники РЖД будут зарабатывать больше

«Люди всегда были и остаются главной ценностью Российских железных дорог. РЖД гарантируют своим работникам уверенность и стабильность. Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы работников с 1 мая 2022 года на 5%», — сообщил Белозеров.
Напомним, в РЖД это уже вторая индексация зарплаты, проведенная с начала года. Первую индексацию осуществили с 1 марта на 4,2%, пишет newsnn.ru. Таким образом, в целом с начала года зарплата сотрудников РЖД выросла более чем на 9%.
Также РЖД предстоит проиндексировать зарплаты работников частных образовательных и медицинских учреждений компании.
Напомним, ОАО «РЖД» — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Открытое акционерное общество организовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения РФ. 100% акций принадлежат РФ на основании Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта». Правительство России от имени государства исполняет полномочия акционера ОАО «РЖД».