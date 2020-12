Глава Минэкономразвития раскритиковал слова мэра Агидели про неработающих жителей

Первый заместитель премьер-министра правительства РБ и министр экономического развития в регионе Рустам Муратов на встрече с журналистами в рамках «Международной недели бизнеса» прокомментировал слова мэра города Агидель о неработающих жителях города.

По мнению Рустама Муратова, данная констатация факта может свидетельствовать лишь о недостаточной работе по инвестактивности в городе. — Для того, чтобы в Агидели создавалась жизнь, инструментов предостаточно. Поэтому надо, наверное, провести чек (проверку - прим.ред.) детальный главе по Агидели, понять векторные точки развития, расписать конкретную карту по реализации с конкретным KPI и уже в ежедневном формате контролировать, потому что просто констатация факта, ну, прошу прощения, Агидель находится не в тайге, все равно это большой город, который имеет свой потенциал, заявил он. Мэр города Агидель в Башкирии возмутился жителями, не желающими работать По словам министра экономического развития, власти республики сейчас тесно работают с муниципалитетами. Для них был разработан муниципальный стандарт по работе с привлечением инвестиций и предпринимательским сообществом. — Я согласен, всем нам нужно больше работать. Никогда не будет в республике роста до 650 млрд рублей, если нас будут тянуть вниз какие-то отдельные муниципальные образования. Это системная работа всех, руку на пульсе держим, подытожил Муратов.

