Глава Минэкономразвития раскритиковал слова мэра Агидели про неработающих жителей

— Для того, чтобы в Агидели создавалась жизнь, инструментов предостаточно. Поэтому надо, наверное, провести чек (проверку - прим.ред.) детальный главе по Агидели, понять векторные точки развития, расписать конкретную карту по реализации с конкретным KPI и уже в ежедневном формате контролировать, потому что просто констатация факта, ну, прошу прощения, Агидель находится не в тайге, все равно это большой город, который имеет свой потенциал, заявил он.