В одном из районов Башкирии среди тех, кто вакцинируется от COVID-19, разыграют сено

Для того, чтобы стать претендентом на получение ценного приза сельчанам нужно привиться первым компонентом вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней, в период с 11 до 21 августа. Список участников, то есть вакцинированных в заданный период предоставит Аскинская ЦРБ. А сам розыгрыш состоится в зале районной администрации уже 24 августа, где с помощью жеребьевки и определят троих победителей.