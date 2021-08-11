Хабиров провел выездное заседание оперштаба по тушению пожаров в Хайбуллинском районе

Глава Башкирии на выездном заседании оперативного штаба оценил ситуацию с лесными пожарами в Хайбуллинском районе и дал поручения ужесточить наказание за умышленные поджоги в лесном массиве.

Глава Башкирии посетил Хайбуллинский район, где ситуация с лесными пожарами одна из сложнейших в республике. Сообщается, что для обсуждения дальнейшей тактики ликвидации огня было организовано выездное заседание оперативного штаба. Стало известно, что для тушения основных очагов в Хайбуллинском, Зилаировском, Бурзянском, Зианчуринском и Абзелиловском районах привлекаются силы не только МЧС и лесопожарных служб, но и задействована техника промышленных предприятий. Председатель республиканского Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что для создания минерализованных полос, на базе таких компаний как «Башкирская содовая компания» и «Газпром нефтехим Салават» будет сформирована бригада тяжелой гусеничной техники. Отметим, что на данный момент удалось сдержать распространение огня на населенные пункты. По итогам поездки Радий Хабиров поручил создать бесперебойную телефонную и радиосвязь для корректной работы волонтеров и экстренных служб. Также был отмечен и случай с поджогом, глава Башкирии дал поручение ужесточить наказание за умышленные поджоги лесного массива. Напомним, что пожары в Хабибуллинском районе бушуют уже с 4 августа, однако по данным МЧС большинство очагов удалось локализовать, на данный момент действует 2 очага общей площадью 1320 га. Так, по известным данным, в 2021 году в республике зафиксировано 340 очагов лесных пожаров, общая площадь которых составляет 6,8 тысяч га. Отметим, что в сравнении с ситуацией 2020 года, число очагов возросло на 184, также на более чем 1 тысячу га выросла и общая площадь пожаров.

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