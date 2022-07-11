Конгресс "Национальное здравоохранение - 2022" в Москве завершился

В Москве завершился первый национальный конгресс “Национальное здравоохранение - 2022” с международным участием. Эксперты и участники считают, что это мероприятие необходимо проводить ежегодно.

Издание rostovgazeta.ru пишет, что советник президента РФ Антон Кобяков назвал конгресс “Национальное здравоохранение - 2022” мероприятием нового уровня, что говорит о переходе к живому диалогу с экспертами и основанной на нем оперативной и гибкой трансформации. Мероприятие показало, что каждый специалист любого уровня системы здравоохранения в регионе может быть услышан, а также на основании диалога будут сделаны выводы и приняты решения. Кобяков подчеркнул, что конгресс целесообразно проводить ежегодно. По словам главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко, в мероприятии участвовали шестьдесят семь профильных вице-губернаторов из разных российских регионов, что показывает уровень его представительности. В рамках мероприятия провели тридцать три профильные сессии, которые также транслировались онлайн на широкую аудиторию. Участие в них приняли восемь тысяч человек, в том числе врачи и представители среднего медицинского персонала и фармацевтической отрасли, биологи, сотрудники научных организаций, а также работники смежных сфер, которые принимают участие в решении задач системы медицинской помощи. За три дня сессии посмотрели свыше 70 тысяч раз. Спикерами мероприятия стали сто двадцать экспертов из различных отраслей. Медикам за участие в онлайн-трансляциях начислялись баллы системы НМО. «Такие мероприятия необходимы для налаживания горизонтальных связей, которые помогают решить огромное количество проблем силами регионов, находя общие решения. Подчеркну, что здесь мы обсуждали много вопросов, которые нужно начать решать немедленно. По итогам мы дадим поручения регионам», - подвел итог глава Минздрава РФ в финальном выступлении на закрытии мероприятия. Также в рамках мероприятия провели стратегические сессии в офлайн-формате: деловые встречи с первыми лицами отрасли и представителями профильных регуляторов, конференцию стран СНГ по МКБ-11 с участием представителей Всемирной организации здравоохранения, форум организаторов здравоохранения и Национальной медицинской палаты, школу министров здравоохранения, партнерские сессии и другие мероприятия. В офлайн-сессиях принимали участие свыше тысячи экспертов. Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения совместно с Фондом Росконгресс. Информационным партнером конгресса выступил холдинг 1MI.

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