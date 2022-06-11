«Откройте!»: Новый оборудованный ФАП открытый в феврале стоит запертым в Башкирии

«Откройте!»: Новый оборудованный ФАП открытый в феврале стоит запертым в Башкирии
«Откройте!»: Новый оборудованный ФАП открытый в феврале стоит запертым в Башкирии
Вчера, 17:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Жители деревни за медпомощью обращаются в старый медпункт, когда новый красивый ФАП стоит закрытым, заявила Лейсан Алимбаева на странице у Радия Хабирова 10 июня.

Весьма странную историю из Зианчуринского района сделала достоянием общественности жительница деревни Баишево в Зианчуринском районе Башкирии Лейсан Алимбаева. По её словам в данной деревне в феврале нынешнего года открыли фельдшерско-акушерский пункт. «Красивый» и «полностью оборудованный».

Однако после открытия по словам Лейсан Алимбаевой ФАП «открыли и закрыли».

Сейчас стоит это красивое и полностью оборудованное здание взаперти. А народ ходит в старый и потрёпанный медпункт. Это очень смешно. С какой целью тогда оно было построено? Если люди не могут пользоваться? Откройте!Лейсан Алимбаева

На гневное требование женщины отреагировал официальный представитель минздрава Башкирии Тагир Гизатуллин, он сообщил что данный вопрос будут проработан вместе с Исянгуловской центральной районной больницей и пообещал до 15 июня предоставить заявительнице ответ.

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