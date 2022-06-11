Какие уфимские школы назвали лучшими в стране

Какую бы школу вы не выбрали, помните, что вы с ребенком — на одной стороне. Он всегда должен знать, что вы его поддерживаете. Школа не должна разделять вас, не должна вставать между вами. Знания, учеба — это не обязательная повинность, а увлекательное путешествие в мир неизведанного. Интерес, стремление к новому должны быть в первую очередь у нас, у родителей! Наше отношение передается детям. И здесь уже нет необходимости что-либо им объяснять. Они сами будут тянуться за вами.