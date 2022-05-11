Какое оружие применяет Россия в спецоперации на Украине

Многоцелевой истребитель четвертого поколения, является разработкой российской авиастроительной компании «МиГ». Известно, что ранее МиГ-29СМТ применялся в Сирии. Истребитель может наносить удары автономно и с самолетами Су-34 и Су-35.
Как сообщают «Новые известия», во время военной спецоперации на Украине истребители МиГ не использовались. Работали только самолеты Су.
Система залпового огня калибра 122 мм, предназначается для поражения открытой и укрытой живой силы, техники, а также артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов. Максимальное расстояние до цели — 42 километра. Базируется система на автомобилях Урал и КамАЗ. На вооружении находится со времен СССР — 1963 года.
Российские реактивные системы залпового огня калибра 122 и 300 мм. Известно, что разрабатывалось оружие с 2012 года на уральской компание АО «НПО Сплав» в качестве замены системы залпового огня «Град» и «Смерч».
Так, «Торнадо» оборудовано навигационной системой ГЛОНАСС и компьютеризированным баллистическим вычислителем, что позволяет вести огонь в автоматическом режиме. «Торнадо-С» производят на пермском предприятии «Мотовилихинские заводы» и может использоваться при температуре от -40 градусов до +50, а также практически при 100% влажности.
Отмечается, что по дальности стрельбы «Торнадо» превосходит аналоги США MLRS и HIMARS.
Ранее телеграм-канал сообщал, что система залпового огня «Град» применялось в военной спецоперации на Украине, но, по информации «Новых известий», по городам ракетные, артиллерийские и авиационные удары не наносились.
Огнеметная система, разработанная в 2001 году. Задача оружия — поддержка пехоты и бронетанковых соединений. Так, базируется «Солнцепек» на танке Т-72, ранее орудие размещалось на шасси КрАЗ.
В телеграм-канале «Беларусь головного мозга» сообщалось, что в спецоперации применялась система «Солнцепек», однако фотография для иллюстрации публикации была использована из фотобанка.
Реактивная система залпового огня калибром 220 мм, находится на вооружении с 1975 года. Известно, что базируется «Ураган» на шасси грузового автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. В залпе находятся 16 снарядов, которые расстреливаются за 20 секунд.
Реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Как сообщают «Новые известия» стоимость орудия при экспорте составляет 12,5 миллиарда долларов. Ранее система использовалась в 2014 году в конфликте на юго-востоке Украины, а также в 2020 году в зоне Нагорного Карабаха. Также, как сообщают «Новые известия», реактивная система использовалась и в военной спецоперации на Украине в 2022 году.
Фугасная авиационная бомба. Предназначается для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, техники, живой силы противника и военно-полевых сооружений.
Ранее, в телеграм-каналах сообщалось, что данным оружием бомбили Харьков, но, как сообщают «Новые известия», изображенная на фотографиях бомба не имела следов деформации — корпус ФАБ-500 не выдержал бы падения при осуществлении бомбардировки.
Оперативно-тактические ракетные комплексы, разработанные в Коломне «Конструкторским бюро машиностроения». Впервые комплекс был представлен в 1999 году. Известно, что оружие уничтожает силы ПВО и ПРО.
Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что Россия готовит удар по Киеву системами «Тор» и «Точка-У». Однако, как по данным «Новых известий», ВС России отказались от применения «Точки-У» в 2020 году, систему заменили современные ракеты «Искандер-М», а комплекс «Тор» предназначен для поражения авиации.
Транспортно-боевой вертолет, который может применяться круглосуточно. Вертолет разработан в «Национальном центре вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова», выпускается в Ростовк на заводе «Роствертол». Ми-35 предназначен для уничтожения техники, десантирования и огневой поддержки сухопутных войск, а также для эвакуации раненых и транспортировки грузов.
Сообщалось, что с дрона было снято падение вертолета ВКС России в Киевской области. По данным «Новых известий», на видео был запечатлен Ми-24 украинской армии, который в отличие от Ми-35 не имеет убираемое шасси. Предположительно, видео было снято в 2014–2015 годах во время конфликта на Донбассе.
Крылатые ракеты, которые были разработаны опытным-конструкторским бюро «Новатор». В открытом доступе точной информации о тактико-технических характеристик «Калибров» — нет.
Сообщалось, что российские корабли ведут обстрел городов Украины и Новороссийска, однако на видео был запечатлен запуск фейерверков с музейного корабля «Михаил Кутузов».
Сверхзвуковой истребитель, был разработан в 50-х года XX века и выпускался в СССР до 1985 года.
Сообщалось, что фермер из Украины захватил российский самолет, однако фотография была снята в 2011 года в Загребе, когда самолет доставляли в Ярун к выставке. Сам МиГ-21, как сообщают «Новые известия» в российской армии не используется.
Серия российских корветов с управляемыми ближними и дальними ракетами. По характеристикам корабли проекта близки к таким же многофункциональным офшорным патрульным кораблям из других флотов мира.
Сообщалось об уничтожении корабля «Василий Быков» украинскими моряками, но позже появилась информация, что корабль прибыл в Севастополь без видимых повреждений.
Двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+, цель использования — завоевания господства в небе. Известно, что истребитель приспособлен уничтожать воздушные цели днем и ночью. Ранее применялся в Сирии, также в ходе военной операции на Украине.
Многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначается для нанесения ударов по целям в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 километров от линии фронта. Известно, что Су-34 может вести бой с любыми существующими истребителями противника на равных. Применялся в Южной Осетии в 2008 году, в Сирии и в специальной военной операции на Украине.
Тактическая управляемая ракета класса «воздух-земля». Используется на истребителях МиГ-29 и Су-27. X-31А — противокорабельный вариант ракеты, Х-31П — вариант ракеты против радиолокационных объектов. Х-31 обладает повышенными характеристиками для преодоления систем ПВО противника и поражения целей РЛС и на море.
Противорадиолокационная ракета, пришедшая на смену ракете X-28. Была принята на вооружение в 1978 году, обновлялась в 1992 году. Наводится на радиолокационные станции, работающие в импульсном режиме и в режиме постоянной перестройки частоты.
Гиперзвуковой ракетный комплекс. Ракеты 9-С-7760 могут поражать наземные и надводные цели. Комплекс находился на боевом дежурстве в аэродромах Южного военного округа, а 18 марта этого года был применен на Украине в специальной военной операции — был поражен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов в Ивано-Франковской области, а 19 марта — комплексом была поражена база хранения горюче-смазочных материалов ВС Украины в Николаевской области.
Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разработанная компанией АО «ВПК «НПО машиностроения». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон» и должна заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».
Средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета. Отличие — большая грузоподъемность. Применяется для разведки и патрулирования. Кроме того, «Орион» предусматривает установку четырех ракет типа «воздух-земля». Ранее использовался в Сирии.
Высокоточный беспилотный летательный аппарат, разработанный концерном «Калашников». Аппарат может поражать танки с высоты, врезаясь в верхнюю часть башни и корпуса. Как сообщают «Новые известия» впервые «Куб-БЛА» был применен 12 марта 2022 года в бою в Киеве.
Основной боевой танк. Применялся в период первой чеченской кампании, гражданской войны в Сирии и второй карабахской войны, а также в специальной военной операции на Украине.
Бронетранспортёр, представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Принят на вооружение в 2013 году. Неуязвим для стрелкового оружия, в том числе пулеметов.
Советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, разработанная Уральским заводом транспортного машиностроения. Гаубица предназначается для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерии и миномётов, танков и другой броневой техники, противотанковых средств, солдат, средств ПВО и ПРО, пунктов управления. На вооружении с 1989 года.
Многоцелевой вертолет — глубокая модернизация вертолета Ми-8. Первый полет был совершен в 1981 году. На вертолете установлены более мощные двигатели, чем у Ми-8, а также другой главный редуктор и хвостовой винт от Ми-14, усилен планер, смонтирована новая система электроснабжения, вспомогательная силовая установка.
Разведывательно-ударный вертолет. Способный поражать бронированную и небронированную технику, солдат и воздушные суда.Применялся в ходе боевой операции в Сирии. В 2022 году вертолет на Украине для уничтожения бронетехники и вооруженных соединений.
Бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск над полем боя в любое время суток при прямой видимости цели. Уничтожает цели по заданным координатам при любой погоде. Применялся в Сирии, участвовал со обеих сторон в ходе конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году, а в 2022 году российская армия использовала его в спецоперации на Украине.
Ударный вертолет производства ПАО «Роствертол», предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронетехники противника. Способен поражать малоскоростные воздушные цели и солдат. Применялся в спецоперации на Украине — уничтожал бронетехнику ВС Украины.
Противотанковый ракетный комплекс, произведенный в США. Предназначен комплекс для поражения бронетехники и низколетящих целей вроде беспилотных летательных аппаратов. Применялся в ходе Иракской войны. На Украину поставки начались в 2018 году. До января 2022 году было отправлено 377 пусковых устройств и 1200 ракет.
Ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат производства Турции. Имеет четыре управляемых снаряда и может находится в воздухе сутки. Впервые применялся в 2014 году против курдов. Украина начала закупать турецкие беспилотники с 2018 года с партии из шести дронов и трех станций управления за 69 млн долларов. Всего Украина получила по состоянию на 2021 год 12 машин, впервые применив «Байрактар» в октябре против артиллерии ДНР.
Тактический ракетный комплекс, который разрабатывался в Коломне. С вооружения российской армии комплекс снят с 2019 года. Украина сохраняла 90 пусковых установок и 800 ракет.
Танк, разработанный «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. На вооружение был принят в 1973 года. Известно, что на Украине была произведена модернизация танков, в частности, были установлены приборы ночного видения, камера заднего вида и зеркала.
Советский основной танк. В различных модификациях состоял на вооружении армии Украины. Механизм заряжания у Т-64 имеет лишь один плюс в виде большего количества снарядов. В остальном, это ненадежный агрегат, требующий в два раза больше времени для загрузки и способный лишить механика-водителя жизни.
Украинский основной боевой танк, разработанный на базе советского танка Т-80УД. Известно, что танк разработан в Харькове и выпускался на заводе имени В. А. Малышева. Серийное производство танков не удалось возобновить, так как не были замещены российские комплектующие.
Украинская боевая машина пехоты — модернизированный вариант советской БМП-1. Разрабатывалась в конце 90-х в Киеве.
Современный украинский бронетранспортер, предназначенный для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою. Может вести бой в различных условиях в любое время суток. Разрабатывался Харьковским конструкторским бюро машиностроения с 2002 года. В военной спецоперации ВС России уничтожили восемь БТР-4 «Буцефал», еще 14 — были захвачены.
Комплексная модернизация советского БТР-70, производившаяся на Украине Николаевским ремонтно-механический завод
Британский колесный бронетранспортер 70-х годов. Дополнительно были оснащены разведывательным комплексом с квадрокоптером.
Австралийский бронетранспортер фирмы ADI. Изначально предназначался для перевозки солдат, а не для боевых целей. В 2022 году Украина получила 22 дизельные машины.
Украинская колёсная бронемашина с усиленной противоминной защитой, разрабатывалась частной компанией «Українська бронетехніка». В распоряжении ВС Украины было 200 машин.
Украинские боевые машины. Изготавливается с 2015 года. Всего сухопутные войска получили 100 таких автомобилей, пограничники — 17.
Армейский внедорожник, произведенный в США. Имеет высокую проходимость, может быть транспортирован по воздуху и десантирован парашютным образом. В 2015 году Украина получила 30 таких машин.
Военный полноприводный бронированный автомобиль, произведенный на Украине. Разработан Харьковским конструкторским бюро. На вооружении Украны стояло 25 таких машин.
Реактивная система залпового огня, произведенного на Украине. В ее основу были положены элементы советской системы «Смерч». Дальность полета ракеты — до 200 километров.
Реактивная система залпового огня. Произведено на Украине. Имеет боевую часть от советской системы залпового огня «Град». Стоит на вооружении с сентября 2021 года.