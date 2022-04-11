Цифровизация попала в список «20 главных событий России за 20 лет»

Цифровизация попала в список «20 главных событий России за 20 лет»
Цифровизация попала в список «20 главных событий России за 20 лет»
11 апреля, 21:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Институт развития интернета при участии холдинга 1MI представил национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выяснили, какие события современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения.

Как пишет издание newsnn.ru, инициатором цифровизации в России стала Федеральная налоговая служба (ФНС). Налоговая служба одной из первых ввела электронный документооборот, начала выдавать гражданам и организациям ключи от личных кабинетов, а также добилась сокращения времени обработки запросов за счет автоматизации.

Услуги регистратуры поликлиники, приемного отдела соцзащиты, справочной кадастровой службы теперь можно оформить на экране персонального гаджета, а очереди в эти учреждения стали электронными. Федеральная информационная система может определить, в какое ведомство направить запрос, поможет заполнить заявление по шаблону, сформировать пакет документов, выбрать удобное приемное время, а также получить ответ в сроки, определенные законом. Трудовые книжки россиян, медицинские полисы, пенсионные свидетельства, а также свидетельства прав собственности на недвижимое имущество, кроме того ПТС и полисы ОСАГО уже оцифрованы. В этом году в России планируют выдавать электронные гражданские паспорта.

На сегодняшний день в России цифровые комплексы управляют городами. Интерактивные карты в онлайн-режиме показывают, когда приедет нужный автобус. Системы геолокации установлены на каждой машине. Транспортники переключаются на безналичную оплату. Заработные платы и пенсии перечисляются на пластиковые карты. Квитанции на оплату коммунальных услуг доставляются в личный кабинет и оттуда же оплачиваются. В онлайн-формате теперь даже школьные дневники и подъездные домофоны.

Национальный проект «Цифровая экономика» разработал совершенно новую систему оценки уровня жизни. Доступ к быстрому интернету стал таким же неотъемлемым благом, как электричество и вода.

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