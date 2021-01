Уфа в пробках, возврат денег за отопление и башкирская эротика. Итоги дня в Башкирии

Главные новости Уфы и Башкирии за 11 января.

В столице Башкирии в первый рабочий день 2021 года зарегистрированы пробки в девять баллов. Особенно затруднено движение автомобилей на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева в связи со строительством нового путепровода. К слову, днем пробки немного растворились, однако к вечеру стало еще больше заторов. Уфу второй раз за день сковали девятибалльные пробки Что касается реконструкции путепровода, на сегодняшнем оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание на то, что администрация Уфы и министерство транспорта Башкирии попытались проинформировать жителей столицы, однако глава республики оценил их работу на «двойку», так как людям приходилось самим искать выходы. Кроме того, он возмутился закрытием дороги до 11 января и попросил сократить сроки работы. Хабиров раскритиковал мэрию Уфы и Минтранс за подготовку к строительству путепровода По-прежнему остро стоит вопрос с высокими суммами в платежках за отопление. Радий Хабиров поручил вернуть деньги гражданам, которым несправедливо и нечестно были начислены платежи. Он также ответил, что с подобной ситуацией республика сталкивается уже не в первый раз. Будем надеяться, что проблему власти все же решат. Глава Башкирии поручил вернуть деньги за необоснованные платежи ЖКХ В соцсетях активно обсуждают картины местной художницы Алён Савельевой. Во время новогодних каникул девушка опубликовала на своей странице серию новых работ. Художница изобразила частично обнаженных людей с атрибутами башкирской национальной культуры. В информационном поле мнение комментаторов разделилось. Одни считают, что это проявление современного искусства, другие же уверены, что девушка перешла некую «тонкую грань». В больнице скончалась еще одна жертва аварии с автобусами в Башкирии «Я/Мы Алена Савельева»: в сети обсуждают эротические картины с башкирами Не очень хорошая новость к завершению дня. В Башкирии скончалась 18-летняя девушка, которая пострадала в аварии с автобусами. Минувшие сутки врачи боролись за её жизнь в реанимации, однако спасти ее так и не удалось. Ранее Минздрав сообщал о состоянии здоровья выживших пассажиров.

