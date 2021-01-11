Уфа в пробках, возврат денег за отопление и башкирская эротика. Итоги дня в Башкирии

В столице Башкирии в первый рабочий день 2021 года зарегистрированы пробки в девять баллов. Особенно затруднено движение автомобилей на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева в связи со строительством нового путепровода. К слову, днем пробки немного растворились, однако к вечеру стало еще больше заторов.